Quotidiano.net - Tajani, da nuova Commissione Ue nuovo atteggiamento su emissioni

"Credo che anche per quanto riguarda gli aspetti ambientali penso aded Ets, si possa lavorare intensamente a Bruxelles con laeuropea, che mi auguro abbia undiverso rispetto alla precedente". Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a margine dell'assemblea di Alis.ricorda che "c'è stato come risultato elettorale un cambiamento". "Ci sono - aggiunge - 15 commissari del Partito popolare europeo che hanno una visione non fondamentalista, ma pragmatica, della lotta al cambiamento climatico".