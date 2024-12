Veronasera.it - Sul lago di Garda torna la Babbo Lake: si corre o si cammina per sostenere i malati oncologici

Una folla di Babbi Natale sta per conquistare ildiper la quarta edizione la Babbo, camminata non competitiva con scopo solidale che abbraccia i Comuni di, Lazise e Bardolino. Domenica 22 dicembre, con partenza alle 10, sportivi e non potranno correre o passeggiare.