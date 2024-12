Lanotiziagiornale.it - Stellantis è allo sbando e nel mirino finisce Elkann

Il giorno dopo il terremoto non poteva andare diversamente per. Le dimissioni anticipate dell’amministratore delegato, Carlos Tavares, fanno crollare il titolo in Borsa, con una chiusura in calo del 6,30%. Sconfortanti anche i dati sulle vendite in Italia, mentre per il momento l’attenzione dei vertici aziendali si concentra sul successore di Tavares.Il nome più gettonato è da tempo quello di Luca De Meo, oggi ad di Renault. Tanto più se davvero si procedesse verso una fusione trae Renault. Ma si parla anche di nomi interni, come Jean-Philippe Imparato e Antonio Filosa. Tutte ipotesi da confermare, mentre per ora l’azienda prende tempo: la decisione è attesa entro la prima metà del 2025.L’addio di Tavares e l’ipotesi buonuscita da recordA tenere banco è anche l’ipotesi di una maxi-buonuscita per Tavares, addirittura da 100 milioni di euro (sebbene si parli pure di cifre da 50 o da 8-10 milioni).