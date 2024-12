Palermotoday.it - Stabilizzati 15 assistenti sociali all'Asp, Fials: "Grande apprezzamento per il lavoro della direzione generale"

Leggi su Palermotoday.it

Via libera alla stabilizzazione di 15all’Asp di Palermo. La, per voce del commissario Giuseppe Forte, esprime "soddisfazione per questo risultato frutto di un accordo sindacale nel mese di gennaio". Forte mostra "per il risultato raggiunto.