Ilgiorno.it - Sostegno all’AVSI. Al Teatro Santa arriva Paolo Cevoli

La Compagnia delle Opere di Brescia aderisce alla campagna “Tende di Natale” di fondazione AVSI, nata per supportare nazioni che hanno bisogno di aiuto. Per questo motivo il prossimo lunedì si svolgerà una serata benefica con protagonista l’attore e comico, aldi via Via Quinta 4 a Brescia. L’appuntamento è fissato per le 20.45 e sarà intitolato “racconta.”. "L’evento in programma servirà a supportare le attività di Fondazione Avsi adella Campagna Tende di Natale", spiega Marcello Lamperti di Cdo Brescia.