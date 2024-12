Today.it - Sorpresi dalle fiamme in casa: morto un uomo, grave il fratello

Tragedia nella notte tra il 2 e il 3 dicembre a Bresso, in provincia di Milano. Un incendio è scoppiato in un'abitazione: unitaliano di 60 anni èmentre uno dei suoi due fratelli è.Lesono divampate in un appartamento al secondo piano dell'edificio in via Roma 97.