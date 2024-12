Fanpage.it - Sonia Bruganelli, intervista totale a Belve: da Paolo Bonolis al caso Madonia-Ballando fino all’attacco a Marco Salvati

Leggi su Fanpage.it

L’, preceduta da polemiche e attesa per le sue dichiarazioni, ha svelato dettagli intimi sulla sua vita personale e professionale: "andava denunciato". E su: "Non ci sono percentuali per tornare insieme". Confermata la relazione con Angelo: "Sto con lui, sono felice e voglio proteggerlo".