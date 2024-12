Metropolitanmagazine.it - Sonia Bruganelli, forte rivelazione a Belve: “Ho tradito Paolo, non l’ha presa bene”

non ha parlato solo di Ballando con le Stelle, ma anche diBonolis e di Laura Freddi. Stando alle anticipazioni trapelate, sull’ex marito ha dichiarato: “L’hoe gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Non“; mentre su Laura Freddi, storica ex fidanzata proprio diBonolis, ha aggiunto:“Laura Freddi da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando con le Stelle. Prima era tutta carina, ora invece. E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi, così stavo tranquilla. Le ho prestato pure le mie scarpe, lei carina se le è messe”.Il riferimento è a quando nel 2021, durante le vacanze natalizie, ha lasciato la sua poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip per concedersi una mini vacanza e al suo posto è stata chiamata proprio Laura Freddi.