Ilfoglio.it - Social vietati ai ragazzi, un’idea non male. Prima però vietare le chat scolastiche dei genitori

Leggi su Ilfoglio.it

Per un riflesso condizionato antiproibizionista, avrei detto d’istinto che non ha senso proibire l’uso deiai minori di sedici anni. Che sarebbe comunque una legge difficilmente applicabile,. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti