Ilrestodelcarlino.it - Smashers e Chicos, il duello continua

Si sono disputate le gare della 7ª giornata del 19° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 – Cup Heroe’s.a valanga: travolte rispettivamente Mem & Co e H2O. In vetta alla classifica i ‘distruttori’ mantengono 15 lunghezze di vantaggio sui ‘ragazzi’, che a loro volta allungano su Enterprise, la cui gara contro GT Auto è slittata. I risultati: Mem & Co-0-5,-H2O 5-0, Enterprise-GT Auto (rinviata); ha riposato Over the Top. Classifica:79;64; Enterprise 49*; Gt Auto 42*; Over the Top 26*; Mem & Co 21; H2O 4*. * una gara in meno.