Ilfogliettone.it - Siria, regime perde Aleppo. E ora Assad cerca sostegno degli alleati: Russia e Iran in azione

Il presidenteno Bashar alhato ieri ildei suoidopo aver perso il controllo di, la seconda città della, durante un'offensiva ribelle che ha provocato più di 410 morti, secondo una ong. È la prima volta dall`inizio della guerra innel 2011 che il governo, alleato dicompletamente il controllo di questa città del nord, una dura battuta d`arresto inflitta da una coalizione di gruppi ribelli dominata dagli islamici.Ricevendo il capo della diplomaziaiana, Abbas Araghchi, a Damasco,ha sottolineato "l`importanza deldie amici per affrontare gli attacchi dei terroristi sostenuti dall`estero e contrastare i loro piani". In precedenza aveva minacciato di usare "la forza per spezzare" questi gruppi.