Siria Onu | quasi 50 000 sfollati negli ultimi giorni

Sono50.000 le persone sfollate in: è l'allerta lanciata dall'Onu. "La situazione rimane estremamente fluida, con i partner che verificano quotidianamente nuovi dati", ha affermato in una nota l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha). "Al 30 novembre erano oltre 48.500 le persone sfollate".