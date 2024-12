Padovaoggi.it - Si sente male per strada, si accascia e muore

Leggi su Padovaoggi.it

E' morto inin via Aureliana a Montegrotto Terme senza che nessuno potesse fare qualcosa per salvarlo. La vittima è un marocchino di 33 anni, in Italia senza fissa dimora, con alcuni controlli delle forze dell'ordine nel territorio trevigiano. Da un primo riscontro si tratta di una morte.