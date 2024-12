Parmatoday.it - Si schianta contro un albero, gravissimo al Maggiore

Brutto incidente nella notte, a Castelguelfo sulla via Emilia. Poco dopo le 23, per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto si ètaun. Il conducente, che ha perso illlo del mezzo, ha riportato ferite gravissime ed è ricoverato all'Ospedale di Parma.