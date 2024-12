Ilfattoquotidiano.it - Sfrattato ma con lavoro non trovava casa, trovato morto forse a causa del freddo nel garage dove viveva a Treviso

perché non riusciva a pagare l’affitto, anche se aveva unregolare. L’uomo non si era arreso e aveva anche pubblicato annunci sui social. Senza risultato e così aveva cominciato a vivere e dormire in unlunedì,stroncato dalche potrebbe aver aggravato il problema cardiaco di cui soffriva. Come racconta l’Ansa è tutto avvenuto aa Marco Marin, un 53enne originario di Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova.I vigli del fuoco, allertati da colleghi e conoscenti, non lo avevano visto nei luoghi da lui normalmente frequentati, lo hannolunedì mattina nel, stroncato da un infarto mentre stava dormendo. Marin aveva addosso un pesante giubbotto e un berretto calcato in testa, tentativi evidenti di proteggersi dal