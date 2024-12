Genovatoday.it - Sestri Levante, dicembre è un mese decisivo

Leggi su Genovatoday.it

Non riesce ancora a vincere ma ilnelle ultime due gare ha dato segnali incoraggiante. Due volte sotto con il Milan Futuro e con il Perugia ha in entrambi i casi pareggiato per 2-2, la voglia, la grinta e il cuore ci sono stati, è mancata solo la zampata per completare le rimonte e.