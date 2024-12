Quotidiano.net - Sessismo a Sanremo: il rap come una guerra (sul corpo delle donne)

Roma, 3 dicembre 2024 – “E adesso guido verso casa tua che vivi a Monza/ Pieno di cattive idee dettate da una sbronza/ Volevo abbassare le armi, ora dovrò spararti/ Non mi dire di calmarmi, è tardi stronza/ Fanculo al senso di colpa, non ci saranno sbocchi/ Voglio vedere la vita fuggire dai tuoi occhi/ Io ci ho provato e tu mi hai detto no/ E ora con quella cornetta ti ci strozzerò”. Era il 2016 quando Emis Killa diede alle stampe nel suo album Terza stagione il brano 3 messaggi in segreteria dal quale è estrapolata la strofa succitata: due anni dopo il rapper di Vimercate sarebbe diventato papà per la prima volta, di una bambina, Perla Blue, mentre pochi mesi fa, a giugno, è nato il suo secondo figlio, Romeo. Emis Killa – Emiliano Rudolf Giambelli, concorrente Big al prossimo Festival di– oggi ha quindi due figli, e 35 anni.