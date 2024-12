Sport.quotidiano.net - Serie c. Baby Dea in campo domani all’Euganeo. Recupero col Padova primo in classifica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Trasferta da vertigini per l’Atalanta Under 23 di Francesco Modesto (nella foto) impegnata mercoledì sera alle 20 allo stadio Euganeo in casa della capolista. Si tratta deldel match rinviato due settimane fa, a causa degli impegni dei giovani nerazzurri con le rispettive nazionali. I biancoscudati stanno praticamente dominando il girone A dellaC: una gara in meno, maposto a +2 dal Vicenza, 42 punti in 16 partite, senza mai perdere finora.imbattibile o quasi, ma non perfetto ovviamente: nell’ultimo turno di campionato la Triestina, ultima ine in caduta libera dopo tre sconfitte consecutive, ha conquistato un inatteso 1-1fermando unaaperta di quattro vittorie consecutive dei veneti allenati da Andreoletti. Partita cruciale per le ambizioni da altadell’Atalanta Under 23, ottava al momento con 26 punti, ma con due partite da recuperare: ora il, mercoledì prossimo, al Comunale di Caravaggio, verrà invece recuperata la sfida con la matricola Union Clodiense, rinviata sabato pomeriggio per la fitta nebbia calata sulla base bergamasca che impediva la visuale da una metàall’altra.