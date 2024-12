Sport.quotidiano.net - Serie a1. Crema, che rimonta: lombardi in finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

A crederci erano rimasti in pochi, mapuò festeggiare. Dopo avere sfiorato per quattro volte negli ultimi undici anni la, la formazione del presidente Stefano Agostino ha centrato una clamorosanel ritorno della semigiocata contro il TC Santa Margherita Ligure, in cui ha cancellato il 2-4 casalingo rimediato due giorni prima, ribaltando 5-1 grazie ad una prova maiuscola di squadra. Sono stati i successi di Andrea Arnaboldi su Luca Castagnola e di Leonardo Cattaneo contro Filippo Romano, seguito dalle prestazioni di Vincent Ruggeri e dei doppi Ionel/Cattaneo e Arnaboldi/Ruggeri ad azzerare l’unico punto dei genovesi siglato da Vavassori. L’appuntamento è per domenica 8 al Circolo della Stampa Sporting di Torino contro il Rungg-Südtirol per chiudere un digiuno che dura da 37 anni: era il 1987 quandosi aggiudicò il terzo e ultimo tricolore.