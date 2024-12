Lapresse.it - Separazione carriere: Tajani, storica battaglia FI, finalmente realizzata idea Cav

Roma, 3 dic. (LaPresse) – “Ladelleè unadi Forza Italia sin dalla sua fondazione, un’del presidente Silvio Berlusconi che riusciamoa realizzare”. Lo afferma in una nota il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio. “È una riforma costituzionale che abbiamo scritto non contro qualcuno, ma per avere un sistema giudiziario più giusto ed efficiente – sottolinea il ministro degli Esteri -. Punta ad esaltare il ruolo del magistrato giudicante e, allo stesso tempo, a ridurre la deriva correntizia di una parte della magistratura”. “Il testo approvato dalla commissione Affari costituzionali risponde non ad esigenze di una parte, ma persegue l’interesse di tutti i cittadini, che hanno diritto ad avere una giustizia imparziale, che dia risposte in tempi certi.