Infobetting.com - SD Ejea-Valencia (mercoledì 04 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Pipistrelli cercano il passaggio ai sedicesimi

Leggi su Infobetting.com

Ilsembra avere imboccato la giusta strada per uscire dalla situazione molto difficile in cui versa ma, nonostante una prestazione comunque dignitosa, non è riuscito a tornare con dei punti da Son Moix, arrendendosi alla rimonta del Maiorca.notte la squadra di Baraja sarà impegnata in Copa del Rey, nei trentaduesimi di finale, .InfoBetting: Scommesse Sportive e