Riminitoday.it - Scm Group fa spesa a Pavia, acquisito il controllo dell'azienda Mecal Machinery

Leggi su Riminitoday.it

Scm, multinazionale leader nelle tecnologie per la lavorazione di un’ampia gamma di materiali, ha siglato il closing per l’acquisizione del 51% di, specializzata nella produzione di macchine e sistemi per la lavorazione di alluminio, Pvc e leghe leggere., con.