Casertanews.it - Schianto in autostrada, muore una donna

Leggi su Casertanews.it

mortale in, morta una. Il grave incidente è avvenuto sull’A1, nel tratto all’altezza di Calvi Risorta. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il violento impatto ha coinvolto, per cause ancora da chiarire, due auto. A perdere la vita una 57enne alla guida di.