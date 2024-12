Ilgiorno.it - Scappo dalla città

E grande Milano sia. Se il concetto diMetropolitana politicamente appare ancora piuttosto sfuggente, un senso più pieno sembra averlo dal punto di vista abitativo. Secondo l’analisi di una società di intermediazioni immobiliari, un numero sempre maggiore di famiglie decide di lasciare Milano per stabilirsi nell’hinterland, dove sono a disposizione case di metrature più ampie, a fronte di prezzi decisamente inferiori. Solo motivi economici giustificano questa “fuga”metropoli? Non lo crediamo. Più verde, ritmi più slow e spazi meno urbanizzati. Questo offre la provincia, rispetto a una Milano ancora attrattiva e vivace ma, forse, sempre meno a misura di famiglia. E con un servizio di trasporto pubblico sempre più ramificato ed esteso – al netto di scioperi e ritardi – il Duomo è ormai davvero a portata di mano, come recitano alcune pubblicità riguardanti interventi immobiliari.