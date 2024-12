Ilgiorno.it - Samanta Zacconi è la nuova comandante della polizia locale

Un passato da concertista (suona il piano), è stata anche impiegata alla Rinascente prima di entrare nella. Con una laurea in Scienze politiche, una in Criminologia e un master in Scienze investigative, è un curriculum corposo ed eclettico quello di, che dopo una lunga esperienza nel comando di Milano, prima come agente poi come ufficiale, è stataa Rozzano e ora è al timone dei ghisa di San Donato. Un incarico che riveste da metà novembre. Un pattugliamento serale nei luoghimovida, dove nel fine settimana si radunano decine di giovani, ha rappresentato perun primo contatto col territorio, nella convinzione che "il consumo di alcol e “fumo” tra i minorenni è un fenomeno da monitorare". Tra i suoi obiettivi c’è quello di rafforzare la collaborazione con carabinieri,di Stato e guardia di finanza.