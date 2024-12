Quotidiano.net - Salvini, per Turetta sarebbe corretto lavoro duro in carcere

"Giusto così. Oraobbligarlo anche a lavorare duramente, in, per evitare che la sua permanenza in galera sia completamente a carico degli italiani". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo, commentando la condanna di Filippoall'ergastolo per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin.