Casertanews.it - Rubato il cellulare a operaio nel cantiere della strada crollata

Raid criminale durante i lavori per la grave perdita d’acqua in via Salzano a Lusciano. In un momento piuttosto concitato, con i gravi danni strutturali causati dal guasto alla rete idrica, con gran partecittà senza acqua, un soggetto ha pensato di mettere a segno un colpo durante i lavori.