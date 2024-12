Leggioggi.it - Rottamazione quater: sesta rata da pagare entro il 9 dicembre 2024

La prossima scadenza dellaè riferita al pagamento delladel piano agevolato dei debiti. Si tratta del 2(appurato il fatto che la vera scadenza cadeva di sabato 30 novembre, la data ultima è slittata al lunedì successivo, quindi al 2). A questa devono anche aggiungersi i canonici 5 giorni di tolleranza, in base a cui il Fisco accetta i pagamentidata ultima di lunedì 9.In questo articolo, vediamo in dettaglio tutte le informazioni necessarie per comprendere al meglio la, con esempi concreti e istruzioni su come procedere. Indice Cosa si intende perI debiti inclusi nellaComei debiti dellaCalendario scadenze dei pagamenti Pagamento 6°il 9E se non pago?Cosa si intende perLa, introdotta nel 2022, permette ai contribuenti di estinguere i propri debiti con il Fisco attraverso il pagamento del solo capitale dovuto, escludendo le sanzioni e gli interessi di mora.