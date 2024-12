Agrigentonotizie.it - Rompe un dito a un cinquantenne per scippargli il portafogli: rapinatrice fugge prima del processo

Non luogo a procedere per irreperibilità dell'imputata: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Sciacca, per il momento e nell'attesa di nuove ricerche, hanno chiuso il caso di Mariana Silvia Struna, 29 anni, romena, accusata di rapina e lesioni.La donna, in particolare, avrebbe.