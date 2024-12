Ilrestodelcarlino.it - Roccheggiani, tribuna nel limbo: quando finirà?

"La parte strutturale è pressoché completata. Ma siamo in attesa che venga consegnata la documentazione per fare il collaudo della. Poi servirà l’altro appalto per le opere di completamento ed ovvero quelle di finitura della parte interna, come i bagni e i locali di pronto soccorso, in modo da ottenerne l’agibilità". Sono le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi, dopo il caso (ri)esploso di uno stadiodi fatto interdetto al pubblico da anni e la cui, più piccola di quella demolita, non è ancora pronta per riaccogliere spettatori e famiglie. Nel fine settimana ha fatto specie la protesta di alcuni genitori dei ragazzini della categoria Esordienti 2008-2009 dell’Academy Cfc, la società che riunisce i vivai di Castelfrettese, Falconarese e Cameratese, costretti "a guardare una gara dalla rete esterna per l’annosa indisponibilità delladel, demolita nel 2021, in parte ricostruita ma non ancora ultimata dopo numerosi rinvii della data di consegna lavori".