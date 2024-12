Ilveggente.it - Rivelazione shock su Sinner: Djokovic da non credere

Leggi su Ilveggente.it

su, a parlare del tennista azzurro in questo caso è Novak. Il campionissimo serbo ha usato queste parole Mentre rimane in attesa di una decisione che, secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare entro il prossimo mese di febbraio, Jannikin questo momento si sta godendo dei giorni di relax, ampiamente meritato, prima di tornare in campo in Australia, torneo nel quale difenderà il titolo conquistato poco meno di un anno fa.suda non(Lapresse) – Ilveggente.itSono giorni sereni, ma non del tutto, per il numero uno al mondo. Che non solo deve pensare a come andare avanti, ma deve anche schivare quelli che sono gli attacchi che sono arrivati ancora nelle ultime ore da parte di ex colleghi. Come quello di Kafelnikov, ad esempio, del quale vi abbiamo parlato prima.