Messinatoday.it - Riorganizzazione rete ospedaliera, inizia il dibattito: in Aula anche l'Asp messinese

Leggi su Messinatoday.it

Con le audizioni in commissione Salute all'Ars dei direttori generali delle Asp di Palermo e Messina, alla presenza dell'assessore regionale Giovanna Volo e del direttore generale del dipartimento per la Pianificazione strategica Salvatore Iacolino, èta in Parlamento la discussione.