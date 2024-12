Unlimitednews.it - Rinoplastica, Skerdi Faria “Mai rinunciare alla sicurezza”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – La morte di una giovane di soli 22 anni deceduta durante un intervento diin Italia, ha riacceso il dibattito sull’importanza dellanegli interventi chirurgici e sui rischi associati all’anestesia. Secondo, specialista in anestesia e rianimazione e ricercatore nel campo degli studi medici e fondatore di KEIT Day Hospital, una tragedia del genere può derivare da molteplici fattori, tra cui reazioni avverse all’anestesia, mancanza di attrezzature adeguate o errori nella valutazione pre-operatoria. “In un contesto come uno studio medico, spesso mancano le risorse per affrontare emergenze che, se gestite tempestivamente, possono salvare la vita del paziente. Un arresto cardiaco o una grave reazione allergica richiedono la presenza immediata di apparecchiature per la rianimazione avanzata e personale esperto”, spiega.