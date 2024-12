Iltempo.it - Rigopiano, processo bis per sindaco e dirigenti

Disposto dalla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza di appello che aveva escluso la responsabilità deidel Servizio di Protezione civile della Regione Abruzzo per i reati di disastro colposo e omicidio e lesioni plurime colpose per i fatti del 18 gennaio 2017, che causarono 29 morti e 9 feriti. Sarà dunque necessario un nuovo giudizio di appello a Perugia per rivalutare le posizioni deldi Farindola Ilario Lacchetta e del tecnico del Comune dell'epoca dei fatti, nonché dei funzionari della provincia di Pescara condannati dalla Corte di appello per omicidio e lesioni colpose plurimi. Confermata la condanna dell'allora prefetto di Pescara per omissione di atti d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico, nonché del capo di gabinetto della stessa prefettura per il secondo reato.