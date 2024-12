Lapresse.it - Rigopiano, legale delle famiglie: “Sentenza clamorosa”

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) – “Non c’è una parola fine. Ladella Corte di Cassazione, rispetto alle aspettative più mediatiche che altro, è una, perché ripone in ballo le responsabilità dei regionali”. Così Romolo Reboa, avvocato di parte civile di alcunevittime del disastro di, commentando ladella Corte di Cassazione in merito alla tragedia del 18 gennaio 2017. “Si apre un fronte risarcitorio rispetto alle aspettativeche adesso la Regione Abruzzo sarà costretta ad affrontare”, specifica quindi il, che definisce quindi anche le assoluzioni “clamorose”: “Non sono assoluzioni, sono un annullamento dellacon rinvio alla corte di appello di Perugia”, il che fa sì che se vengono definite ‘assoluzioni’ è perché ‘sappiamo che per questo tipo di reato prima che la corte di appello di Perugia si possa pronunciare interverrà sicuramente la prescrizione (per gli imputati cosiddetti ‘provinciali’ e il sindaco di Farindola, ndr), specificando come per quanto riguarda l’omicidio colposo ‘la prescrizione si avrà forse entro la prima udienza’.