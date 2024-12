Rigopiano definitiva condanna prefetto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.51 Diventalaa un anno e 8 mesi per l'exdi Pescara, Francesco Provolo. Lo ha deciso la Cassazione in merito alla tragedia di, dove nel gennaio 2017 morirono 29 persone sotto la valanga che travolse l'hotel. Provolo è stato riconosciuto colpevole di rifiuto di atti d'ufficio e falso. Appello bis, invece, per sei dirigenti della Regione Abruzzo all'epoca dei fatti, che erano stati assolti nei precedenti gradi di giudizio.