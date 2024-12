Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti speciali abbandonati, nei guai ditta di ristrutturazioni

Aveva abbandonato alcuni sacchi contenenti scarti di materiali edili per conto di unadi, ma è stato individuato dalla Polizia locale grazie alla segnalazione di una cittadina. La vicenda è iniziata alla fine del 2023 quando i titolari di un bar modenese hanno deciso di ristrutturare il proprio locale affidando i lavori a un’impresa edile del reggiano. Circa un mese dopo aver terminato l’intervento, a gennaio 2024, una esercente ha segnalato a Hera un cospicuo quantitativo diin uno spazio verde, nell’area industriale nord di Modena. Giunti sul posto, gli operatori hanno trovatoedili, come cartongesso e materiale di demolizione. Contattati dagli agenti, i proprietari dell’esercizio hanno comunicato i riferimenti della. Responsabile dell’abbandono, un 42enne che agiva per conto di unareggiana, sulla quale sono emerse altre irregolarità.