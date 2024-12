Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, arriva la tariffa puntuale. A Savignano si comincia a gennaio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche, a seguito dell’adozione del sistema di raccolta"porta a porta", sparirà la Tari e sarà introdotta dal primo2025 lacorrispettiva(Tcp), la quale terrà conto in bolletta della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dagli utenti. Ad annunciarlo è il gestore del servizio, Hera spa, che in una nota entra nel dettaglio e spiega: "Il passaggio alla Tcp rientra nelle strategie individuate dal Piano regionale deiper aumentare la raccolta differenziata e tutte le informazioni sono in arrivo nelle buchette degli utenti domestici e non domestici di– si legge –. Per accedere alla raccoltaè necessario possedere le dotazioni, che comprendono anche il bidoncino per l’indifferenziato. Il mancato ritiro del bidoncino comporta l’applicazione di una penale, oltre al pagamento degli svuotamenti prestabiliti annui previsti dalla Tcp.