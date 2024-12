Ilgiornaleditalia.it - Ricerca, Parkinson: con Eeg potenziato nuova mappa del cervello e speranza di cure

Studio Tor Vergata evidenzia efficacia metodo non invasivo nel segnalare prime fasi malattia Roma, 3 dic. (Adnkronos Salute) - Non tutti i pazienti affetti da malattia disono uguali. Alcune caratteristiche individuali, come la presenza o meno di gravi disturbi del sonno, corrispond