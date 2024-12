Ilrestodelcarlino.it - Riapre il centro per le famiglie

Ilper le"Tutti al", lo spazio polifunzionale aperto dall’Ambito Territoriale Sociale 17 nell’Unione Montana Potenza Esino e Musone e dal Comune di San Severino in via Salimbeni, apre le porte a un dicembre carico di appuntamenti creativi, musicali e natalizi, pensati per coinvolgere, bambini e ragazzi. Le attività, in programma tutti i mercoledì e i venerdì dalle 17, spaziano da laboratori artistici a momenti di festa e condivisione, regalando occasioni di svago e crescita. Si parte domani "Facciamo un murales. alla Banksy", un laboratorio artistico per bambini dai tre anni in cui i partecipanti realizzeranno un grande murale utilizzando la tecnica degli stencil. Venerdì 6 dicembre invece "Nulla si distrugge, tutto si trasforma", laboratorio di arredamento creativo con materiali di recupero e di scarto, a cura di Woody.