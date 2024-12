Liberoquotidiano.it - Regione Lombardia, scontro tra La Russa e Majorino: caos in aula e seduta sospesa

Attimi di tensione nell'del Consiglio regionale dellamentre era in corso la discussione sulla mozione di censura delle opposizioni nei confronti dell'assessore regionale con deleghe alla Sicurezza e alla protezione civile, Romano La. "I tuoi antenati che c'erano almeno avevano il coraggio di affrontare l'avversario a viso aperto. Tu probabilmente saresti stato dietro i tuoi amici, nascosto, a indicare quello cattivo. Perché non hai neanche il coraggio. Tu vai al Corvetto", ha detto l'assessore in un passaggio del suo intervento. Il capogruppo del Pd, Pierfrancesco, si è avvicinato quindi al banco da cui parlava Romano Lae ha spostato il microfono con la mano. Dopo qualche spintone, soltanto l'intervento degli addetti dell'ha riportato la calma. Laè stata, quindi,per alcuni minuti.