Cataniatoday.it - Recupero fatale alle ragazze del Catania sul campo della Roma Calcio

Leggi su Cataniatoday.it

E' maturata in pienola sconfitta per 1 a 0 delfemminile in casaCalcio nella 13^ giornata del campionato di serie C. Suldelle giallorosse, che occupano la piazza d'onore in classifica, leguidate da Silvestro Reitano (mister Pierpaolo Alderisi ha.