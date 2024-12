Bresciatoday.it - Rapina da incubo: proprietario di casa in balia dei ladri, aperta la cassaforte

Leggi su Bresciatoday.it

Attirato dai rumori sospetti, è corso in giardino e si è trovato faccia a faccia con due. Alla vista dell'uomo,di una porzione di una villetta bifamiliare di Capriano del Colle, i malviventi non sono fuggiti, anzi: lo hanno bloccato, prendendolo sottobraccio per poi.