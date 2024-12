Milanotoday.it - Ragazzi morti nello showroom di via Cantoni, incendio appiccato per un debito: 3 arresti

Leggi su Milanotoday.it

Sono stati arrestati i presunti responsabili dell'cinese "Li Junjun" di via Ermenegildo, a Milano. Un rogo dal quale non ebbero scampo tre giovani di 17, 18 e 24 anni,nel locale. Per queioggi la Procura di Milano, coordinata dal capo.