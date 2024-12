Ferraratoday.it - Quattro o più gol, una storia di 'scoppole'. E questo rischia di essere l'anno record

Leggi su Ferraratoday.it

Un pokerissimo a Pontedera, che fa già. Già, perché se si considerano le partite con almeno 4 gol incassati, la scoppola rifilata lunedì sera dalla squadra toscana è la terza in stagione per Antenucci e compagni. Non una novità, per la Spal, se si guarda alle ultime stagioni. Ma quella di.