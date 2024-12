Fanpage.it - Quanto costa mangiare una pizza con una bibita a Milano: è aumentato del 24 per cento rispetto al 2021

Leggi su Fanpage.it

si trova al terzo posto delle città italiane dove uscire alaè più costoso. Secondo i dati Istat nel capoluogo lombardo lo scontrino di una serata in pizzeria si attesta in media intorno ai 13,50 euro a pasto, con un aumento del 24 perale del 9 per cento rispetto al 202.