Prosecco Cup al Country Club Orzi chiude in bellezza

Sabato scorso laGolf Cup ha terminato l’attività agonistica del mese di novembre al Modena Golf &. Miguelha chiuso inimponendosi grazie a un giro in 71 colpi. Avvincenti i testa a testa nelle categorie nette: in prima Stefano Mattiolo (37) ha avuto la meglio su Lorenzo Binotto, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, così come in seconda Alessandro Guerra (35) nei confronti di Emanuel Manfredini (35). In terza categoria Denis Bovo (40) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto risultando irraggiungibile per Marco Frattini (37). Il mese di dicembre è iniziato all’insegna del divertimento con la GUS KUP che ha visto oltre 110 giocatori al via in squadre di cinque golfisti. Francesco Sola, Stefano Bossi, Simone Avanzini, Fabrizio Cavazzuti e Gianluca Magnani (57) hanno vinto la gara mentre Francesca Farina, Antonella Battani, Cecilia Ballarini, Alida Gozzi e Maria Vittoria Caselli (64) sono state la miglior squadra lady.