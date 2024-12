Lanazione.it - Prima sconfitta per il Delfino Pescia

La caduta inattesa. La nona giornata d’andata del girone B del campionato femminile di serie C ha visto ladella capolista Pallavolo, priva dell’acciaccata Asia D’Otre: 3-2 (17-25, 25-19, 16-25, 25-23, 20-18) a Follonica. Vittorie per il Montebianco Volley Pieve a Nievole nel derby casalingo con il Blu Volley Quarrata (3-1; 25-18, 18-25, 25-15, 25-21) e in rimonta per il Volley Aglianese al Pala Capitini con la Verodol Pallavolo Casciavola (3-2; 26-28, 16-25, 25-16, 26-24, 15-9). Sonora, 3-0 (15, 12, 22 i parziali), per il Progetto Volley Bottegone a San Miniato Basso con la Folgore. In classifica,è sempre al comando con 25 punti, con + 3 su Livorno; Pieve a Nievole è sesta a 14, Agliana nona a 11, Quarrata dodicesimo a 9 e Bottegone penultimo a 6.