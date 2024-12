Trevisotoday.it - Presentazione libro "Andando al mercato - Una favola palestinese"

Leggi su Trevisotoday.it

Sabato 7 dicembre alle 17.30, presso la libreria Universitaria San Leonardo, in Piazza Santa Maria dei Battuti, 16 a Treviso verrà presentato ilal- Una” Un’occasione a chi è già in giro per la città di ascoltare questa vicenda originale e di contribuire.