Casertanews.it - Premio internazionale Giovanni Paolo II, l'avvocato Crisileo responsabile dei rapporti internazionali e dell'ufficio legale

Leggi su Casertanews.it

Costituito il Comitato d’onore per l’anno 2025 per il conferimento delSanII, in occasionea ricorrenza ventennalea sua costituzione. L’sammaritano Raffaeleè stato nominatodeicon Gerusalemme, dei.